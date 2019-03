De avond dat Utrecht één werd: 'We moeten elkaar vasthouden'

"Zo ga je 's ochtends de deur uit, en zo ben je er ineens niet meer. Die gedachte, dat is in- en intriest." De 19-jarige Roos, de 49-jarige Rinke en een 28-jarige man uit Utrecht zijn er niet meer. Zomaar van het leven beroofd.

'Die aanslag heeft niets met ons of met jou te maken'

"Dat accepteren wij niet", vertelt Muurad, die een lang gewaad draagt. Ook hij loopt, net als Marion, mee in de stille tocht. Hij woont in Kanaleneiland, is van Marokkaanse komaf, maar woont al twintig jaar in Utrecht. "Ik weet niet of wij als 'buitenlanders' anders worden aangekeken sinds de aanslag. Maar daar wil ik ook niet aan denken. Dit is één man die dit heeft gedaan, het is één gestoorde gek die niet spoort, en dat heeft niets met ons, of met jou te maken."

Een kinderwagen, een rollator. Een peutertje, aan de hand van van opa. De een uit Kanaleneiland, de ander uit Ondiep. "Dat we hier met z'n allen lopen, is een hoogtepunt dat we konden bereiken", vindt Samir. "Je moet nu één zijn, je moet morgen samen boodschappen kunnen doen, dit is ons land, van ons allemaal."