Patiënten in de rats na opnieuw vervuiling medicijnen: 'Dit wil je er niet bij hebben'

Sonja Winter moet sinds dat ze in 2016 een hartinfarct kreeg, bloeddrukverlagende medicijnen slikken. Ze gebruikte aanvankelijk valsartan. "Dat ging eigenlijk best goed. Totdat bleek dat die vervuiling erin zat. Ik kreeg een brief van de inspectie dat mijn medicijn terug moest."

Ze moest op zoek naar een nieuw medicijn, maar dat kan grote gevolgen hebben. Voor Sonja is het belangrijk welke stoffen er precies in zitten en welke bijwerkingen kunnen optreden. Daarom was ze maar wat blij toen het medicijn losartan geschikt bleek.

Maar nu blijkt dat dat medicijn dus mogelijk ook vervuild is. "Daar ben ik niet blij mee. Het geeft zoveel onrust."