Nieuwe achternaam omdat de vorige besmet was: 'Hij zat me in de weg'

Dwars zitten

Arzu Soyyilmaz heeft pas sinds twee weken de achternaam van haar moeder, die haar ook heeft opgevoed. Ook haar eerdere achternaam was 'besmet' doordat haar vader met justitie in aanraking is gekomen. Ze was bang dat die naam haar in de toekomst dwars zou zitten. "Ik studeer bedrijfseconomie. Als mijn toekomstige werkgever mijn achternaam zou Googelen, kon het mij belemmeren. Dat wilde ik voorkomen."

Meteen nadat ze het koninklijk besluit over haar nieuwe naam kreeg, heeft ze een nieuw rijbewijs en paspoort aangevraagd en de wijziging doorgegeven aan alle instanties. "Het is enorm veel werk, maar ik heb het ervoor over. Mijn moeder is bijzonder trots dat ik nu haar naam draag. Het was een emotioneel moment voor haar en voor mij. Ik hoor nu echt bij haar familie."

Wel moet ze nog steeds wennen. "Als ik mijn naam opzoek, sta ik ineens bij de S. En ook moet ik mijn mails afsluiten met Soyyilmaz. Dat is gek als je je leven lang een andere naam gewend bent."