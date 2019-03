Gökmen T. bekent aanslag Utrecht en zegt alleen te hebben gehandeld

Gelet op het onderzoeksbelang kan over zijn verklaring verder niets worden gemeld, schrijft het Openbaar Ministerie in een persbericht.

Andere verdachte vrijgelaten

De 40-jarige man die dinsdag werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de aanslag, is weer vrijgelaten. Hij werd aangehouden omdat Gökmen T. in zijn huis werd gevonden.

"De afgelopen dagen is diepgaand onderzocht of de man enige betrokkenheid heeft gehad bij het schietincident of dat hij daarbij op enige wijze behulpzaam is geweest. Daar is geen bewijs voor gevonden en de man is dan ook geen verdachte meer", staat in het bericht.