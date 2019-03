Onderzoek naar onterecht stopzetten kindertoeslagen door Belastingdienst

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de waakhonden van de Auditdienst Rijk, die vergaande bevoegdheden heeft. Alle gevallen waarbij in 2014 tot 2016 ouders de dupe werden van de fiscus, worden alsnog onderzocht.

In gesprek met gedupeerde ouders

Verder beloofde staatssecretaris Snel vanmiddag dat hij persoonlijk in gesprek gaat met de ouders waarvan al eerder bleek dat hun recht op kindertoeslag onterecht was stopgezet. Het gaat om een groep van zo’n 200 ouders die in vijf jaar geleden de dupe werden. Toeslagen werden onterecht stopgezet, en burgers belandden daarna in jarenlange procedures.