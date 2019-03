Moeder van gedode Sarah (21): 'Haar dromen zijn haar afgenomen'

'Joël was vaker boos'

Sarahs moeder liet eerder in Amerikaanse media weten dat haar dochter al eens wat had verteld over het opvliegende karakter van Joël S. Ook had ze het advies- en meldpunt verwarde personen ingeseind nadat hij had verklaard een gevaar voor de omgeving te zijn.

"Joël was vaker boos, daar belde Sarah me dan over. Een paar dagen voor het gebeurde heb ik haar gezegd dat ze weg moest uit het huis. Dat heeft ze toen ook gedaan", zegt Odegard. Toen ze haar spullen kwam ophalen, werd Sarah neergestoken.