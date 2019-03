Politie krijgt honderden tips over schietpartij Utrecht

Ondanks de honderden telefoontjes is de politie nog altijd op zoek naar meer camerabeelden van de schietpartij in Utrecht. Ze willen daarmee vooral de vluchtroute van Gökmen T. reconstrueren. De politie vraagt om beelden uit een bepaald gebied. Daarin liggen onder meer de wijken Lombok, Ondiep en de Dichterswijk.

Niet iedereen uit tram gehoord

"We willen voorkomen dat we dingen missen, dus vragen we om nog meer beelden en informatie", vertelt een politiewoordvoerder. "Waarschijnlijk zijn er ook nog steeds bouwvakkers of mensen in de tram die zich niet hebben gemeld. Mensen denken vaak: het zal al wel gezegd zijn, dat hoef ik niet meer te vertellen. Maar dat moet wel, daar kunnen we altijd nog iets aan hebben."