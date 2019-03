Rutte: 'Prachtig dat we weer grootste zijn, maar we moeten aan de slag'

"Het is een prachtige uitslagenavond omdat het ernaar uit ziet dat we weer de grootste partij zijn. Maar we moeten aan de slag." Dat zei een verheugde premier Rutte tijdens de verkiezingsavond van de VVD.

Het nummer Sweet Caroline dat er de hele avond door te horen is, verwijst naar de black-out van gisteravond die de premier had tijdens het slotdebat. "Ook namens Caroliene, hartelijk welkom." De premier riep haar naam gisteren toen hij zijn tekst kwijt was tijdens het slotdebat van de NOS. Caroliene is zijn politiek adviseur. Na deze grap kwam de premier met zijn reactie op de verkiezingsuitslag. Bekijk deze video op RTL XL Verheugd Rutte zei verheugd te zijn weer de grootste te zijn geworden. De premier feliciteerde ook de winnaars, zoals Forum en GroenLinks. Hij moest verder ook concluderen dat de coalitie de meerderheid niet gaat vasthouden in de Eerste Kamer. "'We moeten dus aan het werk. Dat wordt veel koffiedrinken en nog meer bellen. Maar er zijn genoeg verstandige mensen die voor verstandige besluiten gaan zorgen. Dit land blijft goed bestuurd, daar reken ik op." De premier wees erop dat de VVD vaker met dit bijltje heeft gehakt. Rutte regeerde, afgezien van de afgelopen twee jaar, nooit met een meerderheid in de Eerste Kamer. Volgens Rutte is het harde werken tijdens de campagne beloond.