Mathieu van der Poel hard onderuit, afgevoerd naar ziekenhuis

Mathieu van der Poel is in de finale van Nokere Koerse hard onderuitgegaan op de kasseien. De Nederlands kampioen op de weg was betrokken bij een valpartij en kwam vervolgens nog eens in botsing met een andere renner.

Hij is op een brancard in de ambulance gereden en naar het ziekenhuis gebracht. Minutenlang stil op de grond Van der Poel lijkt vooral last te hebben van zijn sleutelbeen. Nadat hij was gevallen, reed een andere renner daar hard tegenaan. Hij bleef minutenlang stil op de grond liggen met ploeggenoten om hem heen. Ploeggenoot van Van der Poel, Stijn Devolder, sprak kort na de finisch met Sporza. "Hij was zwaar aangedaan, heel aangeslagen. Heel veel problemen voor Mathieu van der Poel. Met zijn knie en zijn schouder, door de aanrijding met de renner van CCC." Mathieu van der Poel maakte zijn opwachting op de weg in Vlaanderen. De wereldkampioen veldrijden en Nederlands kampioen op de weg maakte in februari zijn eerste kilometers op de weg in de ronde van Antalya waar hij de eerste rit won. Sprinter Fabio Jakobsen won Nokere Koerse vorig jaar. Hij deed dit jaar niet mee. Cees Bol won De zege ging naar Cees Bol van Sunweb. De 23-jarige Nederlander bleef de Duitse sprinter Pascal Ackermann voor en boekte zijn eerste zege voor Sunweb.