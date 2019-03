Charly T. (17) door Spaanse rechter veroordeeld tot anderhalf jaar

De 17-jarige Nederlander Charly T. is in Spanje door een kinderrechter in Alicante veroordeeld tot anderhalf jaar cel en twee maanden ondertoezichtstelling. De rechtbank achtte bewezen dat T. zich schuldig heeft gemaakt aan het seksueel misbruik van twee Britse meisjes in een bungalowpark.

Dat schrijft de NOS. Er was vier jaar cel en een jaar ondertoezichtstelling geëist. Vorige week vrijgelaten De tiener werd vorige week vrijgelaten uit de Spaanse jeugdgevangenis en mocht in Nederland de uitspraak van zijn zaak afwachten. De uitspraak betekent niet dat T. direct terug moet keren naar Spanje om zijn straf uit te zitten. Eerst moet duidelijk worden of er hoger beroep wordt aangetekend. Lees ook Charly T. (17) na zeven maanden vrij uit Spaanse cel: 'Dit stemt ons hoopvol' T. zou twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar bij het zwembad van zijn vakantiewoning gedwongen hebben tot seksuele handelingen. T. heeft het misbruik altijd ontkend. 'Zeer teleurgesteld' PrisonLAW laat op haar website weten dat de familie van T. zeer teleurgesteld is over het vonnis en zich gaat beraden op vervolgstappen. Robert Malewicz, de Nederlandse advocaat van T., acht de kans 'zeker aanwezig' dat er een hoger beroep zal volgen. "Het is een ingewikkeld vonnis", zegt hij.