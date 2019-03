Karadzic moet alsnog levenslang de cel in voor oorlogsmisdaden

Karadzic is schuldig bevonden aan de dood van 8000 Bosnische mannen in de enclave Srebrenica, die destijds werd beschermd door Nederlandse VN-troepen. In 2016 werd hij daarvoor veroordeeld tot 40 jaar cel, in hoger beroep is dat vandaag omgezet naar levenslang.

Volkerenmoord

Het tribunaal oordeelde dat de straf die hij drie jaar terug in eerste instantie kreeg, 40 jaar cel, te licht is gezien zijn verantwoordelijkheid voor etnische zuiveringen en vooral de massamoorden rond Srebrenica in 1995. Het tribunaal bestempelde het als volkerenmoord en vroeg in eerste instantie al om een levenslange straf.

Behalve voor de massamoord in Srebrenica moet hij ook de cel in vanwege misdaden tegen de menselijkheid in Bosnische dorpen. Ook is hij schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tegen de bevolking van Sarajevo, die hij liet terroriseren met sluipschutters in de hoofdstad.