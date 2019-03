Nederland in top 5 van gelukkige landen, dus we mogen best wat minder klagen

Een andere methode: meer stilstaan bij de leuke dingen die gebeuren. "Stop even met lopen en ga aan bloem ruiken, bij wijze van spreken. Of sta eens stil bij een leuk gesprek dat je hebt gehad. We kunnen naar school, we hebben toegang tot de zorg. Dat is echt niet overal zo goed geregeld. Daar mogen we best dankbaar voor zijn."

Leren

Biologisch psycholoog Bartels is het volledig met hem eens. "We hebben de neiging om als je thuis komt na werk of school, vooral op te sommen wat er niet goed is gegaan. Als je dat omgekeerd doet en dat structureel volhoudt, kan je al gelukkiger worden. De een zal het makkelijker kunnen dan de ander, maar je kunt je geluk voor een deel zelf beïnvloeden."