'Opbrengst crowdfundactie voor Roos gaat naar alle slachtoffers'

Dat schrijft Martje Beniest-Kleppe, de initiatiefneemster van de crowdfundactie, op haar Facebookpagina:

"Allereerst ben ik bijzonder dankbaar voor alle gulle giften. Ik had met deze actie een persoonlijk doel voor mijn buurman en zijn dochter Roos. Dit doel is ruimschoots behaald. Omdat er nog steeds donaties binnenkomen heb ik besloten een stichting te openen voor ALLE slachtoffers en nabestaanden van het schietincident in de tram op 18 maart 2019."