Donaties stromen binnen: al ruim 70.000 euro opgehaald voor uitvaart Roos (19)

'Niet druk maken over die rotcenten'

"Mijn buurman heeft het niet breed", vertelde buurvrouw Martje gisteren aan RTL Nieuws. "Ik weet zelf wat er allemaal bij een uitvaart komt kijken. Ik wil hem helpen zodat hij niet nog meer financiële problemen krijgt."

Roos woonde samen met haar vader in Vianen. "Roos was zijn alles, zijn oogappeltje. Dit is iets wat ik moest en kon doen voor hem. Ik hoop dat hij zich daardoor meer kan focussen op het rouwen. Hij moet en mag verdrietig zijn, hij moet zich niet druk maken over die rotcenten. Zo kan hij afscheid nemen zonder zorgen."

Ruim 2500 condoleances

In Utrecht en omliggende plaatsen stellen gemeenten hun inwoners in de gelegenheid om hun medeleven te betuigen aan de nabestaanden van slachtoffers van de schietpartij. In de plaatsen Vianen, Leerdam en Meerkerk, die onder de gemeente Vijfheerenlanden vallen, zijn condoleanceregisters geopend in de gemeentehuizen.

De gemeente Utrecht opende dinsdag een onlinecondoleanceregister. Vanochtend waren daar al zeker 2500 reacties op binnengekomen. Ook liggen er condoleanceboeken in het wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en het Stadskantoor.

'Immens groot hart'

Volgens bekenden was Roos een lief, spontaan meisje, dat altijd klaarstond voor anderen.

"Zo zachtaardig, zo begaan, met zo'n immens groot hart. Zo zou iedereen moeten zijn. Ik heb onmenselijk veel pijn en verdriet en hoop nog altijd dat ik wakker word uit een nachtmerrie."