Nabestaanden in rouw om overleden Roos (19): 'Ze had een immens groot hart'

In shock

"Ze had het hart echt op de juiste plek zitten", vertelt Marco, een kennis. "De ex-vriend van Roos is de zoon van mijn broer. Hij is in shock, heeft geen oog dichtgedaan, en WhatsApp de hele dag open gehad in de hoop dat Roos zou reageren. Dat moment kwam er nooit."

Het gevoel in shock te zijn, speelt bij meerdere nabestaanden. "Roos was een lieve meid en zo gek als een deur. Echt onbegrijpelijk dat zij er niet meer is", vertelt Stef Haagsman (18), een vriend van Roos.

'Zo'n immens groot hart'

"Het was een voorbeeld voor iedereen", vertelt een andere vriend, die liever anoniem wil blijven. "Zo zachtaardig, zo begaan, met zo'n immens groot hart. Zo zou iedereen moeten zijn. Ik heb onmenselijk veel pijn en verdriet en hoop nog altijd dat ik wakker word uit een nachtmerrie."