Politie spreekt burgemeester tegen: drie verdachten nog wel vast

Het is de dag na de schietpartij in een tram in Utrecht. Er is nog veel onduidelijk: wat is het motief van de hoofdverdachte Gökmen T.? En hoe gaat het met de gewonden? In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Bij de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht zijn gisteren drie mensen om het leven gekomen

Onder de slachtoffers zijn een voetbaltrainer en een jonge vrouw

Vijf mensen zijn gewond geraakt

Hoofdverdachte is Gökmen T., hij werd gisteren na een urenlange klopjacht gearresteerd.

Over zijn motief is nog niets bekend

Vandaag hangen alle vlaggen op overheidsgebouwen halfstok Liveblog (werkt het niet op mobiel, klik dan hier):