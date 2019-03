Trainer Utrechtse voetbalclub omgekomen bij schietpartij: 'Te absurd om te bevatten'

"Iedereen in Utrecht was hier natuurlijk mee bezig, met de schietpartij. Als dan blijkt dat het om Rinke gaat, dan is dat echt te absurd om te bevatten", vertelt Velthuijs.

'Hij was super actief bij de club'

Rinke was trainer van de teams JO19-1 en MO11-2. "Rinke was super actief op de club. Heel veel teams kennen hem. We zijn hier nu met bestuursleden en trainers van teams aanwezig op te club. Sowieso hebben we alle jongens en meisjes vertelt wat er gebeurd is."

Er wordt een condoleanceboek neergelegd op de club. "De jongeren kunnen hierin schrijven en daarnaast kunnen ze hier samenkomen om het erover te hebben. Aanstaande zaterdag spelen alle teams met rouwbanden om en zullen we 1 minuut stilte houden voor de wedstrijd."

Rinke laat een vrouw, twee zonen en een dochter na.