Verdachte schietpartij Utrecht opgepakt, dreigingsniveau omlaag

'Zwarte dag'

Burgemeester Jan van Zanen sprak van een zwarte dag voor Utrecht. "Nietsvermoedende en onschuldige mensen, in de tram onderweg naar werk, school of andere bezigheden werden onder vuur genomen. Dat deze dag zo wreed anders zou lopen dan iedereen had voorzien, schokt. In de stad, ver daarbuiten in Nederland maar ook in verre buitenlanden'', verklaarde de burgemeester.

Korpschef Erik Akerboom heeft in een tweet een 'groot compliment' gegeven aan iedereen die slachtoffers heeft opgevangen 'en onvermoeibaar heeft meegezocht naar de dader'. De hoogste baas van de politie spreekt van een 'trieste dag voor de inwoners van Utrecht'.

Het openbaar vervoer in Utrecht wordt weer opgestart nu de verdachte is aangehouden. Morgen zullen de vlaggen op alle overheidsgebouwen in Nederland halfstok hangen, meldt premier Mark Rutte zojuist in een persconferentie.