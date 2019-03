Klopjacht op Gökmen Tanis (37): dit is wat we van hem weten

Verkrachtingszaak

Het lijkt erop dat het niet de eerste keer is dat Tanis in aanraking is gekomen met justitie. Hij zou zich op 4 maart 2019 bij de rechter hebben moeten verantwoorden omdat hij verdachte was in een verkrachtingszaak, die in de nacht van 10 op 11 juli zou hebben plaatsgevonden in Utrecht.

Het Openbaar Ministerie wil dit niet bevestigen en zegt dat ze geen uitspraken doen over de achtergrond van de verdachte.

Motief

Over het motief van de verdachte is nog niets zeker. De Utrechtse burgemeester Jan van Zaanen zei eerder vandaag 'uit te gaan van een terroristisch motief'.

De politie liet later in de middag weten dat ze ook onderzoeken of het motief van de schutter in Utrecht in de relationele sfeer ligt, aldus een politiewoordvoerder. "Er gaan veel geruchten rond op dit moment. We onderzoeken dat." Wel benadrukt hij dat dit slechts een van de mogelijke scenario's is. " We sluiten een terroristisch motief niet uit."