Inwoners Utrecht opgeroepen binnen te blijven, mogelijk nieuwe incidenten

Meerdere gewonden

Op het 24 Oktoberplein in Utrecht is vanochtend rond 10.45 uur geschoten in een tram. De politie sluit een terroristisch motief niet uit. Er zijn meerdere gewonden. De dader is nog op de vlucht.

Het dreigingsniveau in de provincie Utrecht is opgeschaald tot het allerhoogste niveau. Dat is nog nooit eerder gebeurd.