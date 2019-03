Strengere regels voor hondenfokkerijen, scheve schedel en platte neus tegengaan

Het is al verboden om via de fokkerij uiterlijke kenmerken door te geven die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het ouderdier of de nakomelingen. Enkele voorbeelden zijn het ademgeluid, de neusverkorting en het ooglidreflex. Door de nieuwe criteria kunnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) de bestaande wetgeving beter handhaven.