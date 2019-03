Dijkgraaf roept op: 'Waterschap kost je 300 euro, laat je stem dus horen'

"Ik wil de helft van de week op pad en de andere helft in het gebied zijn. Langs andere partijen waarmee we samenwerken, zoals met Staatsbosbeheer. Vandaag had ik overleg over de Oostvaardersplassen. Een heel belangrijk gebied voor ons."

Vrouwen

"'s Avonds was ik uitgenodigd in Amsterdam voor de lezing 'Stem op een vrouw.' Fijn, kan ik mooi ons werk onder de aandacht brengen. Of ik voor meer vrouwen in ons vak ben? Ik ben voor de beste mensen op de juiste plek met een goede dosis zelfreflectie. Ons vak is echt niet meer alleen iets dat oude mannen met snorren doen. De mensen worden steeds jonger en diverser."

Let op de natuur

"In het weekend ben ik ook vaak in de natuur. Ik loop graag hard. Op het laatste stukje van mijn route verzamel ik vaak zwerfafval. Bizar wat mensen in de natuur gooien. Mijn oproep: de natuur en het water is van ons allemaal. Zorg er dus goed voor."