Morgenochtend chaos verwacht op weg en spoor: 'Werk thuis of neem vrij'

Houd site en app in de gaten

Ga je toch de weg of het spoor op? De ANWB raadt aan morgenochtend voor vertrek de verkeersinformatie te raadplegen. De woordvoerder van de NS vult daarbij aan: "Houd onze reisplanner op de site of app in de gaten voordat je van huis gaat."

Nog vragen? Die kunnen treinreizigers altijd stellen via het NS-account: @NS_online. "Het aantal vragen dat mensen tot nu toe stellen valt nog mee", zegt de NS-woordvoerder.