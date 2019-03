We willen wel afval scheiden, maar we maken nog veel fouten

Dat steeds meer Nederlanders hun afval scheiden, bleek eerder al uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 werd 57 procent van het huishoudelijke afval gescheiden ingezameld, tegen 49 procent in 2007. Ook de hoeveelheid afval neemt af: 495 kilo per persoon in 2017, tegenover 560 tien jaar eerder.

Misvattingen

Maar er blijken nog wel veel misvattingen te zijn over het scheiden. Zo denken de ondervraagden dat 69 procent van het glas wordt gerecycled, terwijl het in werkelijkheid 86 procent is. Ook 87 procent van het papier wordt hergebruikt, terwijl consumenten denken dat het maar 70 procent is.

De bereidheid om afval te scheiden is groot. 76 van de Nederlanders vindt het scheiden van afval belangrijk of zelfs heel belangrijk.