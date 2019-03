Man rijdt met hijskraan huis binnen: 'De ravage is echt enorm'

De man vernielde vannacht rond 5:00 uur met de hijskraan een woning aan de Henri Dunantstraat in het Gelderse Gendt.

Ex-vrouw

Volgens de buren woonde de ex-vrouw van de man in het huis. Zij zou thuis zijn geweest toen hij naar binnen reed met de grijper. "Het stel was al een tijdje uit elkaar. Ik dacht dat het wel goed ging na de breuk. Hij kwam regelmatig bij mij op de koffie", vertelt een overbuurman die verder niet met zijn naam wil worden genoemd.

"Maar blijkbaar zijn bij hem toch de stoppen doorgeslagen. Diep triest."

Erg verdrietig

Een andere buurman vertelt: "Ik werd er wakker van. De herrie was enorm."

De overbuurman vervolgt: "Het is ontzettend verdrietig en treurig." De man is volgens de overbuurman precies boven de slaapkamer van de vrouw naar binnengereden. "Ik heb begrepen dat zij net op tijd is gevlucht en niet gewond is geraakt."