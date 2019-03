Ruzie over vondst 11.000 schildpadden: 'Dieren slecht behandeld door KLM'

De NVWA wil dat KLM voor de noodopvang opdraait. In totaal gaat het om 470.000 euro. De dieren waren op doorreis van Peru naar Hong Kong. In de zomer van 2017 stuitte de NVWA bij een controle op Schiphol op de dieren die in slechte conditie verkeerden, waarna ze werden overgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Plastic bakjes

De dieren werden per zes stuks vervoerd in kleine plastic bakjes van 8 tot 10 centimeter. "De bakjes waren vervolgens zonder voldoende ventilatie, tien hoog opgestapeld in kisten", zegt een woordvoerder van de RVO tegen het Financieele Dagblad.