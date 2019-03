10 jaar cel geëist tegen Linda en Leo voor moord op dochter Joëlle

Jarenlang werd gedacht dat het om zelfmoord ging

De zaak van Joëlle kwam pas in 2017 aan het licht toen de politie een andere zaak onderzocht: de zelfmoord van een andere dochter van Linda.

Thirza, ook 29 jaar, overleed in 2016. Justitie kreeg toen argwaan, vooral omdat beide dochters in dezelfde zorgkliniek waren beland. Die kliniek, Jedidja, vertoonde kenmerken van een sekte en is inmiddels gesloten. De zaak van Thirza is nog altijd niet opgehelderd.

Het lichaam van Joëlle werd vorig jaar opgegraven en er werd alsnog sectie gepleegd. Ze bleek te zijn overleden aan een zelfmoordmiddel. De schouwarts dacht in 2012 nog dat ze was overleden door een overdosis van een ander middel. De pillenstrip daarvan werd toen gevonden in de prullenbak. Van een zelfmoordmiddel zijn nooit sporen teruggevonden.