Na wind, wind en nog eens wind komt dan eindelijk de zon weer terug

Een wat? "Een rivier van wind. Het heet officieel een straalstroom", vertelt Maurice Middendorp van Buienradar. Een straalstroom, dat klinkt eerder alsof je onder de douche staat, beaamt Middendorp. "Maar het is eigenlijk een hele harde wind, recht boven ons."

Bijzonder dat het zo lang waait

Het is volgens Middendorp bijzonder te noemen dat het zo veel dagen achter elkaar stormachtig waait in Nederland. "Die rivier van wind ligt op zo'n tien kilometer hoogte. Hij is er altijd, maar de ene keer is hij krachtiger dan de andere keer. En die rivier bevindt zich de ene keer boven ons land, de andere keer onder ons, maar nu ligt hij dus pal boven ons hoofd én is hij heel sterk."