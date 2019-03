We drinken bijna allemaal te weinig water, en dat is best wel raar

Twijfel je of je voldoende water drinkt? Verschillende testen kunnen dan helpen. Hoewel ze niet allemaal even zaligmakend zijn, kunnen ze wel een indicatie geven. Je kan bijvoorbeeld naar je urine kijken: hoe donkerder van kleur hoe meer geconcentreerd die is en hoe meer je dus moet drinken. "En natuurlijk is het hebben van dorst ook een duidelijk signaal", zegt Bakker.

Vel

Een andere methode is wat minder betrouwbaar, maar wel snel uit te voeren. Neem je hand, pak een stuk vel tussen je duim en wijsvinger en laat dat stuk vel los. Schiet het meteen weer in de juiste plooi, dan is er niks aan de hand. Blijft het vel even rechtop staan, dan kan dat erop duiden dat je te weinig hebt gedronken. Kanttekening: hoe ouder je bent, hoe minder snel het vel meteen terugvalt.