Intertoys wil meer beleving in winkels: 'dat is de enige redding'

Intertoys moet naast de verkoop van speelgoed ook 'speelervaringen' gaan bieden, zegt topman Paulo Andrez van Green Swan in een gesprek met Het Financieele Dagblad. Op die manier wil de Portugese durfinvesteerder meer beleving creëren.

Green Swan kocht eerder al in korte tijd de vestigingen van Toys 'R' Us in Spanje en Portugal en de winkels van het Belgische Maxi Toys, dat ook in Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland zit. Ook de winkels van Bart Smit in België (vooral Vlaanderen) werden overgenomen.