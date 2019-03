Daniëls auto compleet leeggeroofd tijdens vakantie: 'Zelfs de achterbank weg'

"Ik had er al een slecht voorgevoel over", vertelt Daniël (23) nu hij weer thuis is in Nederland. Zijn vriendin Raven boekte een tijdje terug de vakantie als cadeautje voor zijn verjaardag, hij zou de parkeerplaats voor zijn auto regelen. Na een zoekopdracht op Google dook al snel Quick Parking Charleroi op.

'Ze wilden alles van de auto weten'

"De website zag er goed uit, stond goed aangeschreven, niets verdachts." 'Veilig, betrouwbaar, bewaakt', zo klinken de kenmerken van de parkeerplaats op de website. Meer dan 100.000 mensen parkeerden er in het afgelopen jaar, staat er. "Het was wel wat gek dat we door moesten geven wat voor auto we hadden, welk type, welke kleur, welke uitvoering."