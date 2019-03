Tweede keer in week tijd kinderen onwel tijdens gymles in Lutjebroek

Meerdere kinderen zijn vanmiddag onwel geworden tijdens een gymles op basisschool De Baskuul in Lutjebroek. Het is de tweede keer in een week tijd dat de kinderen uit groep 5 en 6 niet lekker worden.

Een groot deel van de 18 leerlingen uit de klas raakten onwel tijdens de gymles. Vier kinderen werden echt misselijk en moesten overgeven. Vrijdag precies hetzelfde Opmerkelijk is dat vrijdag precies hetzelfde gebeurde. Uit dezelfde klas raakten kinderen onwel tijdens de gymles. Toen zijn er metingen verricht om te achterhalen wat er aan de hand was. Dat werd toen niet duidelijk. De brandweer doet nu opnieuw onderzoek. Er zijn lucht- en watermonsters genomen en de gymzaal blijft vooralsnog dicht. Kinderen naar huis Alle kinderen zijn inmiddels nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hoeven niet naar het ziekenhuis. Hun lessen voor de rest van de dag vervallen.