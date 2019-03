Je kind verleiden gezonder te eten? 'Pimp zijn lunchtrommel'

Tip: prikkers

Zelf heeft ze voor haar zoon Job elke dag weer een verrassing in zijn trommel. "Job houdt inmiddels niet meer van kinderachtige trommels. Wél geniet hij van een verrassing in zijn lunchtrommel."

Niet iedere ouder zal zin hebben om in alle vroegte bloemen te vouwen van radijsjes of tomaatjes op te pimpen. "Dat hoeft ook helemaal niet", zegt Nicole. "Het kan écht heel simpel. In een paar minuten tijd kun je al veel verschil maken."

Prikkers tip

Een allereerste tip: gebruik prikkertjes. Herbruikbare prikkers in allerlei vormen en maten. "Daarmee kun je tomaatjes aan elkaar prikken of oogjes maken in een stukje fruit."

"Of je kunt met een cocktailprikker iets in de schil prikken. Een leuke, geheime boodschap. Dat ziet er al zo anders uit."