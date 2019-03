Man die met hakmes dreigde, overleden door politiekogel

Agenten kregen vanochtend rond acht uur een melding dat er een verwarde man met een hakmes rondliep in de buurt van de Muldersweg in Etten-Leur. Hij zou op een agressieve manier meerdere mensen in de buurt benaderd hebben.

Reageerde niet op waarschuwingsschot

Toen de politie daar aankwam, bedreigde de man de agenten en bleef op hen afkomen. Zij losten daarom een waarschuwingsschot. De man reageerde daar niet op en is daarna neergeschoten. Hij werd daarbij in zijn romp geraakt.