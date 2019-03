Minister: altijd de cel in bij mishandeling van hulpverlener

Hij wil hiermee duidelijk maken dat 'elk geweld tegen functionarissen met een publieke taak onacceptabel is'.

Gewond of niet: celstraf

Nu is het nog zo dat mensen die hulpverleners mishandelen, of een poging daartoe doen, een taakstraf kunnen krijgen als de hulpverlener niet gewond is geraakt. Dat moet veranderen, stelt Dekker. Ook als de hulpverlener niet gewond is geraakt, moet er een celstraf worden opgelegd. Al is het maar voor één dag.