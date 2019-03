Grote zorgen om verdwijnen bloemen, insecten en vogels in buitengebied

We maken ons grote zorgen over het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels in het buitengebied. Dat blijkt uit een grote Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten.

Met ruim 45.000 respondenten is dit volgens de natuurorganisatie de grootste enquête ooit over ons landschap waarbij het onbeschermde platteland centraal staat. Ruim 45.000 volwassenen en 1.600 kinderen vulden de enquête in. Steeds stiller en kleurlozer Ruim 80 procent van de volwassenen maakt zich zorgen over ontwikkelingen in het landschap waarin zij leven. Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten: "Het valt mensen op dat ons landschap steeds stiller en kleurlozer wordt. Mensen zien steeds minder vogels en bloemen. Karakteristieke landschapselementen als houtwallen en slootjes verdwijnen en bedrijventerreinen rukken op." Ook de kinderen valt dit volgens het onderzoek van Natuurmonumenten op: 76 procent is bezorgd over het verdwijnen van dieren als vlinders, bijen, vogels en reeën. Rapportcijfer Gemiddeld krijgt het Nederlandse buitengebied een 7,5 als rapportcijfer. Door het land heen zijn de verschillen groot. Drenthe scoort gemiddeld een 8,1 en Zuid-Holland een 6,7. Rondom de drie grootste steden is het rapportcijfer zelfs een 6 of lager. Volgens Natuurmonumenten staat de leefbaarheid rondom de grote steden echt onder druk. Bloemrijker Natuurmonumenten vraagt grondeigenaren hun bermen, sloten, parken en akkerranden in te zaaien met wilde bloemen en minder vaak te maaien zodat insecten voedsel en bescherming kunnen vinden. Een groot deel van ons platteland wordt beheerd door boeren. Meer beloning voor boeren 81 procent van de ondervraagden wil dat boeren beloond worden voor natuur- en landschapsvriendelijke maatregelen. Ruim 90 procent van de deelnemers aan de enquête vindt dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen als regisseur van het Nederlandse landschap