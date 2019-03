Kraamverzorgsters in actie: 'Kan beter achter de kassa gaan zitten'

Naar de minister

Kraamverzorgers Tineke en Siska willen ook dat de vergoeding van de wachtdiensten verbeterd wordt, maar ze gaan niet naar Den Haag.

"We snappen niet waarom FNV Zorg naar de minister gaat. Die lage tarieven zijn afgesproken in de cao en dat is het werk van de FNV. De FNV had moeten zorgen voor een betere cao."

Beter vergoeding krijgen

Zo makkelijk is dat niet, zegt Feli Escarabajal van de FNV. "Ik zou dolgraag een betere vergoeding willen regelen in de cao, maar daarvoor hebben we meer geld nodig van de minister", zegt de vakbondsbestuurder.

"Die kijkt nu alleen naar de uren die worden gewerkt. Wachtdiensten worden niet beloond. De maximumtarieven worden ook vastgesteld door de Zorgautoriteit. En die wordt aangestuurd door de minister. Daarom moeten we echt bij hem zijn."