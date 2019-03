Tientallen misbruikslachtoffers melden zich na docu: 'Sommigen praten voor het eerst'

Bij hulporganisatie MIND Korrelatie hebben zich na de documentaire over Michael Jackson tientallen slachtoffers gemeld van seksueel misbruik. "Ook vandaag krijgen we nog allerlei telefoontjes en mailtjes binnen. Sommigen praten voor het eerst over hun eigen misbruik."

In de film 'Leaving Neverland' die vrijdag op tv was, vertellen twee mannen die jarenlang tot de vriendenkring van Michael Jackson behoorden dat de zanger ze jarenlang seksueel zou hebben misbruikt. Ook komen familieleden en partners van de mannen aan het woord om te praten over de impact die het vermeende misbruik op hun leven had. Contact opnemen Tijdens de docu konden mensen contact opnemen met MIND Korrelatie. En dat is massaal gebeurd, vertelt een woordvoerder. "We hebben op de avond zelf tientallen telefoontjes binnen gehad", zegt Saksia Oskam. "Maar het hele weekend en ook vandaag nog stromen er telefoontjes en mailtjes binnen." Wat voor mensen zich melden? "Vooral mensen die zelf seksueel misbruik mee hebben gemaakt en hun traumatische ervaringen willen delen. We hebben ook mensen gehad die er voor de eerste keer voor uit durven komen, door de documentaire." Lees ook: Waarom we bij misbruik de neiging hebben ouders de schuld te geven Gespecialiseerde hulp Hoe mensen die zich hebben gemeld, geholpen worden? "We zeggen niet wat mensen moeten doen, maar wat ze kunnen doen. Als het probleem groot is, helpen we verder door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp." "Er belden ook boze fans die vroegen waarom wij ons hadden verbonden aan de film", stelt de woordvoerder. "Maar het merendeel van de meldingen waren ervaringsdeskundigen die hun verhaal kwijt moesten. Mensen die vroeger ook misbruikt zijn en bij wie de film allerlei herinneringen oprakelden. Sommigen dus ook voor de eerste keer." Michael Jackson en James Safechuck. © Getty Images