Sarah wint en Merel is de Mol: 'Ik ben als een kameleon te werk gegaan'

Is het Sarah Chronis, zanger Nielson of nieuwslezeres Merel Westrik? Na weken van speculeren krijgen fans vanavond eindelijk duidelijkheid over de negentiende Mol die dit jaar in Colombia werd opgenomen.

Razend populair

Niels stond op het laatste moment bovenaan in de Wie is de Moll poll. Maar RTL Nieuws-presentatrice Merel Westrik bleek dus de Mol te zijn.

Haar tactiek? "Ik ben als een kameleon te werk gegaan. Alle eigenschappen die ik in me heb, heb ik vergroot. Rommelig, chaotisch en bloedfanatiek waardoor ik de ideale kandidaat leek. Soms deed ik alsof ik opdrachten niet goed begreep. Ik zorgde er altijd wel voor dat ik in een sleutelpositie terechtkwam."

Enorme opluchting

Merel gaf in de live-uitzending toe dat het een enorme opluchting voor haar is, dat nu bekend is dat zij de Mol is. Het was niet altijd makkelijk om die rol te spelen, omdat ze de kandidaten ook zo ontzettend aardig vond.

Voor iedere kandidaat had Merel vanavond een blad of bloem meegenomen, afkomstig uit de plaats waar de kandidaten uit het programma gingen. De bloemen en bladeren had ze gedroogd en ingelijst. De eerste overhandigde ze aan kandidaat Jamie.