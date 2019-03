Groningse 'Korrewegschutter' bekent neerschieten willekeurige fietser

Azim kreeg eerder al tien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor onder meer een poging tot doodslag en wapenbezit. Voor een poging tot moord was te weinig bewijs, zei de rechter toen. Azim was het niet eens met zijn straf, daarom ging hij in hoger beroep.

'Tbs hiermee ontlopen'

Nu heeft Azim bij een niet-inhoudelijke zitting in het gerechtshof in Leeuwarden toegegeven dat hij de schutter is. Hij wil ook aan psychologische onderzoeken in het Pieter Baan Centrum gaan meewerken, iets wat hij eerder weigerde. Hiermee hoopt hij de tbs te ontlopen, zegt zijn advocaat.

Voor Sidney komt de bekentenis niet als een verrassing, vertelt zijn advocaat. "Hij was er vanmiddag bij, maar Sidney had hier al rekening mee gehouden. Azim heeft gewoon voor een andere strategie gekozen, maar wij zijn nog steeds van mening dat tbs opgelegd moet worden."