Weer een nieuwe truc van politie: flitsen vanuit reclamebord

Het verkeersbord waar een flitser in verstopt zit, werd gespot in Lelystad, schrijft Flitsservice.nl op haar website. Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland bevestigt dat ze de borden al sinds eind januari gebruiken. "We noemen dat slim handhaven."

Tweedehands borden gekocht

De politie heeft verschillende tweedehands reclameborden gekocht en er vervolgens een gat in gemaakt. Of ze meer kunnen dan alleen het controleren van de snelheid? "Tja, wat ze precies allemaal kunnen, gaan we natuurlijk niet vertellen."