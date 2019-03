Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis Vught

De gedetineerde zat in voorarrest, maar waarvoor de man vastzat, is onbekend. Toen het gevangenispersoneel erachter kwam dat de man ontsnapt was, hebben ze vanmiddag direct de politie ingeschakeld.

Gevangenis en terrein doorzocht

Eerst is de gevangenis en het omliggende terrein doorzocht, maar daar werd de man nergens aangetroffen.

Daarom startte de politie een uitgebreidere zoektocht. De verdachte man is in verschillende opsporingssystemen geregistreerd, maar is nog altijd niet gepakt.