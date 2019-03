Islamitische school ontkent banden terreurgroep: 'Dit is bagger'

"Dit is complete bagger", zegt bestuursvoorzitter Söner Atasoy tegen RTL Nieuws. "Ik reageer alleen op feitelijkheden, maar die zijn er in dit verhaal niet. Er is geen enkel bewijs."

Banden met terroristische groepering

Het bestuur van de school zou sinds 2000 in een salafistische en radicale omgeving verkeren, schreef de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vandaag. Het is bekend, staat in de brief, dat zij zeker drie jaar lang contact zouden hebben gehad met de terroristische groepering Kaukasus Emiraat. Dat is onder meer verantwoordelijk voor aanslagen zoals die in de metro in Moskou in 2010.