Fabrikant MS-medicijn Fampyra betaalt groot deel kosten terug aan patiënten

Ruim 41.000 mensen tekenden een petitie om het middel in het basispakket te krijgen. Dat kan niet, zegt Bruins, omdat het Zorginstituut het middel als 'niet-pakketwaardig' heeft beoordeeld, wat wil zeggen dat onvoldoende bewezen is dat het werkt. Wel is het Zorginstituut opnieuw aan het onderzoeken of het middel toch vergoed moet worden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

In de tussentijd heeft Biogen toegezegd een deel van de kosten van het middel te betalen. Bruins noemt dat in een reactie 'een goed voorbeeld van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid'. "Ik ben Biogen erkentelijk voor hun constructieve opstelling. Door patiënten in de tussentijd financieel te compenseren, blijft het middel voor deze groep beschikbaar."

Als Fampyra na de herbeoordeling door het Zorginstituut alsnog in het basispakket wordt opgenomen, dan zal met terugwerkende kracht ook de overige 50 euro worden terugbetaald aan patiënten. Hoe de regeling precies werkt, wordt eind deze maand of begin volgende maand aan de patiënten uitgelegd in een brief.