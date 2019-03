Musea willen roofkunst 'ruimhartig' teruggeven

In de richtlijnen staat precies wat iemand moet doen om aanspraak te maken op een voorwerp in de collectie. Het gaat daarbij vooral om de onderbouwing. "Is het in strijd met de wet van toen in het bezit van Nederland gekomen? Is er onvrijwillig afstand van gedaan? Is er geen sprake van roof, maar is het van grote culturele of maatschappelijke betekenis voor een land of gemeenschap?"

Aantal onduidelijk

Om hoeveel stukken het gaat, is moeilijk te zeggen. Van veel objecten moet worden onderzocht hoe ze in het museum terecht zijn gekomen. Ook is nog de vraag of landen de stukken wel terug willen hebben.