Muur woning Friese PVV-kandidaat beklad met leuzen

PVV-leider Geert Wilders twitterde vanmorgen een foto van de bekladding op de muur die rond de woning staat. "Walgelijk en onacceptabel!", schrijft hij daarbij.

Aangifte

De 19-jarige Graansma is kandidaat voor de provinciale verkiezingen die over twee weken worden gehouden. De partij doet aangifte. "We doen in dit soort zaken altijd aangifte", zegt de Friese PVV-lijsttrekker Max Aardema.

Volgens Aardema gebeuren dit soort dingen vaker in Friesland. "Vorig jaar waren er in het dorp waar Graansma woont (Boelenslaan, red.) ook al leuzen op een sportcomplex geverfd."