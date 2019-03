Advocaten Holleeder aan het woord: 'Vraag om vrijspraak ligt voor de hand'

Hoe realistisch is het dat Holleeder wordt vrijgesproken?

"Een uitspraak in deze zaak laat zich moeilijk voorspellen. De rechtbank kan Willem Holleeder voor zijn rol bij alle vijf liquidaties veroordelen, maar het tegenovergestelde kan ook: dat de rechters daar niet genoeg bewijs voor zien in het 500.000 pagina's tellende dossier. Een andere mogelijkheid is er ook nog: Holleeder wordt niet veroordeeld voor zijn aandeel in vijf liquidaties, maar in een kleiner aantal. Het kan zijn dat de rechters vinden dat hij schuldig is aan maar één of twee moorden, in plaats van aan allemaal."

Wat gaat er de komende tijd gebeuren in deze rechtszaak?

"Het proces duurt nog maanden. De komende vijf zittingsdagen zijn gereserveerd voor het pleidooi van de verdediging. Op 2 april krijgt Willem Holleeder het laatste woord. Dat recht heeft elke verdachte. Je mag dan zeggen waarom je onschuldig bent, of juist niet. En waarom jij vindt dat je wel of geen straf verdient. In de eerste week van juli komen de drie rechters met hun oordeel."