Nog een paar weken te gaan: driekwart van de herten afgeschoten

In totaal moeten er ruim 1800 dieren uit het vogelreservaat verdwijnen, omdat het aantal grote grazers in het gebied veel te groot was geworden.

Flink terugbrengen

Op 19 november bepaalde de rechter al dat de edelherten afgeschoten mochten worden. Dat mag tot 1 april. Daarmee moet voorkomen worden dat edelherten en konikpaarden in de winter een hongerdood sterven. Om dat te bereiken, wordt de hertenpopulatie teruggebracht van 2320 naar 490 dieren.

De paarden zullen verhuizen.