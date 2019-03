Nabestaanden maken reis waar MH17-slachtoffers aan begonnen: 'Het verdriet is zo diep'

Dezelfde blik

Daarbij kwam de documentairemaker 'heel diep verdriet' tegen. "Wat me het meest bijbleef van alle nabestaanden, is dat ze echt kapot zijn", vervolgt Lassche. "Omdat het zó kwaadaardig is, wat er is gebeurd, is hun verdriet nog veel dieper. Veel gelaagder ook. Er zijn mensen die letterlijk ziek worden als ze erover praten, er zijn mensen die er niet over wíllen praten. Voor sommige mensen is het, qua gevoel, nog steeds 17 juli 2014."

En hun oogopslag: ook die is hetzelfde, vindt Lassche. "De blikken van deze mensen lijken op elkaar. Je ziet er een droevige ondertoon in als het over het verdriet gaat, over het gemis en de ramp. Er is hen iets afgepakt."