Wim vreest plofkraak onder slaapkamer: 'Die geldautomaat moet nú weg'

Dit zegt de politie

"Het is goed nieuws dat het aantal plofkraken is gedaald", zegt een woordvoerder namens de politie. "Maar we zien tegelijkertijd weer de trend dat criminelen steeds zwaardere explosieven gebruiken. Dat baart ons zorgen. De schade is nu een stuk groter. En dat kan mogelijk grote gevolgen hebben voor omwonenden."